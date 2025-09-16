Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Clima

Registran fuertes lluvias en varios puntos del Área Metropolitana

Por: Diana Leyva

14 Septiembre 2025, 16:35

Compartir

Protección Civil de Nuevo León informó que los radares reportaron lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de tormenta eléctrica

Autoridades informan que mediante radares se pronosticaron diversas lluvias de una importante intensidad,  a partir de las 17:00 horas para la región oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur.

be1b25aa-c555-41dd-a571-03ad45223466.jpg

Protección Civil Nuevo León detalló que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormenta eléctrica durante el transcurso de la tarde. 

Se espera que dichas lluvias se presenten en los municipios de:

  • Monterrey
  • Apodaca
  • Escobedo
  • San Nicolás
  • Salinas Victoria 
  • San Pedro
  • Santa Catarina
  • Juárez
  • Cadereyta
  • García
  • Santiago
  • Allende
  • Hualahuises
  • General Terán 
  • Linares 
  • Galeana 
  • General Bravo
  • China
  • Sabinas Hidalgo

Hasta el momento, habitantes de los municipios de Montemorelos y Guadalupe ya reportaron fuertes lluvias.

Se insta a la ciudadanía a que tomen sus precaciones ante las condiciones climatológicas presentes en la entidad. Además, recomiendan mantenerse informados con las actualizaciones emitidas por las autoridades correspondientes.

Comentarios