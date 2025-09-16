Registran fuertes lluvias en varios puntos del Área Metropolitana

Autoridades informan que mediante radares se pronosticaron diversas lluvias de una importante intensidad, a partir de las 17:00 horas para la región oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur.
Protección Civil Nuevo León detalló que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormenta eléctrica durante el transcurso de la tarde.
Se espera que dichas lluvias se presenten en los municipios de:
- Monterrey
- Apodaca
- Escobedo
- San Nicolás
- Salinas Victoria
- San Pedro
- Santa Catarina
- Juárez
- Cadereyta
- García
- Santiago
- Allende
- Hualahuises
- General Terán
- Linares
- Galeana
- General Bravo
- China
- Sabinas Hidalgo
Hasta el momento, habitantes de los municipios de Montemorelos y Guadalupe ya reportaron fuertes lluvias.
Se insta a la ciudadanía a que tomen sus precaciones ante las condiciones climatológicas presentes en la entidad. Además, recomiendan mantenerse informados con las actualizaciones emitidas por las autoridades correspondientes.