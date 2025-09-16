Registran fuertes lluvias en varios puntos del Área Metropolitana

Por: Diana Leyva 14 Septiembre 2025, 16:35 Compartir

Protección Civil de Nuevo León informó que los radares reportaron lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de tormenta eléctrica

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades informan que mediante radares se pronosticaron diversas lluvias de una importante intensidad, a partir de las 17:00 horas para la región oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur. Protección Civil Nuevo León detalló que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormenta eléctrica durante el transcurso de la tarde. Se espera que dichas lluvias se presenten en los municipios de: Monterrey

Apodaca

Escobedo

San Nicolás

Salinas Victoria

San Pedro

Santa Catarina

Juárez

Cadereyta

García

Santiago

Allende

Hualahuises

General Terán

Linares

Galeana

General Bravo

China

Sabinas Hidalgo Hasta el momento, habitantes de los municipios de Montemorelos y Guadalupe ya reportaron fuertes lluvias. Se insta a la ciudadanía a que tomen sus precaciones ante las condiciones climatológicas presentes en la entidad. Además, recomiendan mantenerse informados con las actualizaciones emitidas por las autoridades correspondientes.