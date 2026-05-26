Registra Reino Unido su temperatura más alta para un mes de mayo

Las autoridades meteorológicas prevén que el termómetro podría llegar incluso hasta 35 grados este lunes festivo en territorio inglés

El Reino Unido registró este lunes la temperatura más alta para un mes de mayo con 33.5 grados centígrados alcanzados en las inmediaciones del aeropuerto londinense de Heathrow, lo que supera los 32.8 grados marcados también en la capital británica en 1922.

Las autoridades meteorológicas prevén que el mercurio podría llegar incluso hasta 35 grados este lunes festivo, en el marco de un episodio de calor inusual para esta época del año, que arrancó el domingo, cuando se alcanzaron los 30.5 grados en el sureste de Inglaterra.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) sitúa las temperaturas más altas en las próximas horas en el centro y el sur de Inglaterra, especialmente en el área de Londres y su entorno, así como en Gales. También se esperan máximas superiores a los 30 grados en buena parte del territorio.

Al tocar los 33.5 grados -que pueden seguir subiendo-, este lunes se convirtió en el día más caluroso en lo que va de año, batiendo los 30.5 grados registrados el domingo en Frittenden, en el condado de Kent, en el sureste inglés.

Las previsiones apuntan a que el martes continuará el calor intenso, con máximas en torno a 35 grados. Según la Met Office, la ola de calor se prolongará durante el resto de la semana, con valores previstos de 31 grados el miércoles, 30 el jueves, 27 el viernes y 28 el sábado.