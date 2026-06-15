Refuerzan vigilancia por zona de baja presión en Tamaulipas

Autoridades intensifican medidas preventivas ante lluvias intensas previstas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó las acciones preventivas ante la presencia de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, fenómeno que provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ingresará sobre Tamaulipas y avanzará hacia el noreste del territorio nacional antes de disiparse durante la tarde.

Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá condiciones de inestabilidad en gran parte del país.

Prevén lluvias intensas en cuatro estados

Las previsiones meteorológicas indican lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, mientras que otras entidades registrarán precipitaciones de diversa intensidad.

También se esperan lluvias muy fuertes en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Además, se pronostican intervalos de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Refuerzan protocolos de prevención

Ante este escenario, la CNPC mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales para fortalecer las medidas de preparación y respuesta.

Entre las acciones implementadas destacan los recorridos de supervisión para identificar zonas de riesgo, especialmente en comunidades cercanas a laderas, ríos, arroyos y otros cuerpos de agua. Asimismo, se intensifican las campañas de comunicación preventiva para mantener informada a la población.

Las autoridades también realizan inspecciones en los espacios que podrían ser habilitados como refugios temporales, verificando que cuenten con condiciones adecuadas de seguridad, servicios básicos y cumplimiento de normas sanitarias.

De manera paralela, continúa la vigilancia de ríos, arroyos, lagunas y presas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Llaman a la población a extremar precauciones

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, proteger documentos importantes, identificar rutas de evacuación hacia lugares seguros y ubicar previamente los refugios temporales disponibles en cada localidad.

Asimismo, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento o arrastrados por las corrientes de agua, con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias pronosticadas para los próximos días.