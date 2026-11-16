Recorre el frente frío número 6 el noroeste del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre condiciones de inestabilidad con lluvias, chubascos y rachas de viento en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 6 recorre lentamente el noroeste del territorio nacional, generando condiciones de inestabilidad que incluyen lluvias, chubascos y rachas de viento en las regiones del norte y noroeste del país.

Pronóstico para el domingo 15 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico a 72 horas, para este domingo 15 de noviembre el sistema frontal propiciará chubascos en Baja California y Baja California Sur, acompañados de vientos con rachas de 30 a 50 km/h en el norte y noroeste, así como oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en la costa occidental de dicha península.

Adicionalmente, se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y de 0 a 5 °C en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, entre otras entidades.

Evolución para el lunes 16 y martes 17 de noviembre

Para el lunes 16 de noviembre, el sistema frontal recorrerá el norte y noreste del país e interactuará con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México.

Esta interacción originará lluvias fuertes a muy fuertes y lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz. Asimismo, la masa de aire polar impulsará un evento de "Norte" fuerte con rachas en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, además de un marcado descenso térmico en el norte y noreste.

Hacia el martes 17 de noviembre, el frente se extenderá con características estacionarias sobre el golfo de México, manteniendo condiciones para lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste del territorio.

La masa de aire polar asociada mantendrá el evento de "Norte" fuerte a muy fuerte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y el golfo de Tehuantepec, propiciando un descenso de temperatura en gran parte de las regiones del norte, noreste, centro y oriente del país.