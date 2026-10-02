Rachel se intensifica a huracán categoría 2 en el Pacífico

Aunque mantiene una trayectoria que lo aleja gradualmente de territorio nacional, su circulación continúa favoreciendo condiciones meteorológicas adversas

El huracán Rachel se intensificó durante la madrugada de este jueves a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras continúa su desplazamiento sobre aguas del océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el más reciente reporte, el fenómeno se localizó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 km/h y avanza hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Aunque el ciclón mantiene una trayectoria que lo aleja gradualmente de territorio nacional, su amplia circulación continúa favoreciendo condiciones meteorológicas adversas en el occidente del país. Las autoridades prevén lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de fuertes vientos y oleaje elevado en zonas costeras.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que en las costas de Baja California Sur podrían registrarse vientos de 40 a 50 km/h con rachas de hasta 70 km/h, así como oleaje de entre 4 y 6 metros de altura. En Sinaloa, Nayarit y Jalisco también se esperan oleajes de 3 a 4 metros, por lo que se recomienda extremar precauciones a la navegación marítima y a la población costera.

Asimismo, las lluvias asociadas al sistema podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en regiones del occidente y noroeste del país.

Los pronósticos indican que Rachel podría continuar fortaleciéndose durante las próximas horas e incluso alcanzar la categoría 3, aunque mantendría su recorrido mar adentro, sin un impacto directo previsto sobre territorio mexicano. No obstante, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución y exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales.