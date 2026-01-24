¡Que no te sorprenda! Frente frío empezará a golpear este sábado

Por: Masha Kayl 24 Enero 2026, 06:00 Compartir

Será durante la noche que el frente helado comience a mostrar sus efectos, pues la temperatura descenderá a los 9° con posibilidad de lluvia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tal como se había pronosticado desde inicio de semana, este sábado comenzarán a golpear los efectos de la tormenta invernal 3 y del frente frío 31de la temporada, por lo que el termómetro comenzará a retroceder rápidamente. Por la mañana la temperatura seguirá agradable, con 15° y cielo mayormente nublado, aunque con 30% de probabilidad de precipitaciones, por lo que ya se deberán comenzar a tomar precauciones. Ya para la tarde la máxima será de 25 grados, por lo que serán prácticamente las horas finales para hacer alguna otra tarea del hogar antes de que el frío lo vuelva casi imposible. Será durante la noche que el frente helado comience a mostrar sus efectos, pues la temperatura descenderá a los 9°, aunque continuará bajando hasta estar cerca o sobre los 0 grados por la madrugada del domingo.