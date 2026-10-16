Provocará frente frío 2 lluvias e intenso descenso de temperatura

La masa de aire polar generará lluvias torrenciales, vientos severos y posible formación de torbellinos en Coahuila y Chihuahua.

El ingreso del frente frío número 2 sobre el norte del país, reforzado por el empuje de una masa de aire polar, ocasionará un drástico cambio en las condiciones meteorológicas en el territorio nacional durante las próximas 72 horas. La interacción de este sistema con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera provocará lluvias de intensas a torrenciales, un marcado descenso en las temperaturas diurnas, vientos severos e incluso la presencia de torbellinos en varios estados del norte y noreste de México.

Actualmente, las condiciones reportadas registran vientos del oeste-noroeste de 28 km/h con rachas de hasta 46 km/h en Torreón, Coahuila, mientras que la temperatura mínima nacional se registró en Altzomoni, Amecameca, Estado de México, ubicándose en 2.7 °C.

Pronóstico y evolución meteorológica a 72 horas

El seguimiento de los reportes oficiales detalla los efectos esperados día a día a lo largo del país:

Jueves 15 de octubre de 2026: Precipitaciones: Se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua y Coahuila , puntuales fuertes en Tamaulipas , chubascos en el centro de Nuevo León y lluvias aisladas en Sonora . Vientos y riesgos: Se pronostican rachas de hasta 100 km/h en Sonora , Chihuahua y Coahuila , con alta probabilidad de formación de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua , así como en el norte y noreste de Coahuila .



Viernes 16 de octubre de 2026: Lluvias torrenciales y muy fuertes: El frente frío y la masa de aire polar avanzarán sobre el noreste y oriente, generando precipitaciones torrenciales en el este y sureste de San Luis Potosí , norte de Querétaro , norte de Veracruz , norte de Hidalgo y norte de Puebla . Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en el centro y sur de Chihuahua , norte y este de Coahuila , sureste de Tamaulipas y centro de Nuevo León . Evento de “Norte”: Se registrarán vientos de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas muy fuertes de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz . Descenso térmico: Habrá una baja marcada en las temperaturas diurnas en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país.



Sábado 17 de octubre de 2026: Efectos en el sur y sureste: El sistema alcanzará el oriente, sur y sureste nacional, propiciando lluvias puntuales intensas en el este de Hidalgo , norte y centro de Veracruz , norte y este de Puebla e istmo/norte de Oaxaca , además de lluvias muy fuertes en el centro y norte de Tabasco . Intensificación del “Norte”: La condición de “Norte” alcanzará un nivel muy fuerte a intenso, con vientos de 75 a 85 km/h y rachas de 90 a 120 km/h en el litoral de Tamaulipas y Veracruz , proyectándose ráfagas de 60 a 80 km/h en las costas de Tabasco y en el Golfo de Tehuantepec .



Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.