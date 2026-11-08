Protección Civil alerta por lluvias intensas y frío en México

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias intensas este sábado; el frente frío 4 también provocará bajas temperaturas en el norte y noreste

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas, precipitaciones fuertes y bajas temperaturas en distintas regiones de México durante este sábado, por lo que pidió a la población mantenerse informada y tomar medidas de precaución.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del país.

En interacción con otros sistemas atmosféricos, ocasionará lluvias de distintas intensidades y un descenso de temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional.

¿Dónde se esperan lluvias intensas este sábado?

El pronóstico contempla precipitaciones puntuales intensas en el noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.

También se esperan lluvias muy fuertes en el centro y noreste de Chihuahua, así como en el este de Chiapas. Además, habrá chubascos y precipitaciones fuertes en distintas entidades del norte, centro, oriente y sureste del país.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecerá lluvias puntuales fuertes en la costa y el este de Guerrero, además de precipitaciones y chubascos en regiones del occidente y sur de México y en la península de Yucatán.

Frente frío 4 provocará descenso de temperaturas

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá un ambiente más fresco en los estados del norte y noreste de México.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó utilizar ropa abrigadora mediante el método de capas y cubrir nariz y boca al salir de casa, con el propósito de reducir la exposición a cambios bruscos de temperatura y prevenir enfermedades respiratorias.

La dependencia pidió prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias

La CNPC exhortó a la población a tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas, encharcamientos y condiciones adversas para conducir. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles con corrientes de agua, tanto a pie como en vehículos.

Reducir la velocidad al conducir en zonas urbanas y carreteras.

Encender las luces bajas o antiniebla cuando haya bancos de niebla.

Mantenerse alejado de árboles, postes y anuncios espectaculares que pudieran caer por las rachas de viento.

Limpiar coladeras y desagües para prevenir encharcamientos.

Seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos y ajustar traslados o actividades al aire libre cuando sea necesario.

Cómo protegerse del frío y evitar accidentes en casa

Para reducir los riesgos por las bajas temperaturas, Protección Civil recomendó abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca al exponerse al frío.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada en el hogar para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

También aconsejó tener preparada una mochila de emergencia que incluya documentos importantes, una lámpara, un radio de baterías y agua potable.

La CNPC informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para dar seguimiento a la evolución de los sistemas meteorológicos. Asimismo, pidió reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

La dependencia recordó que los pronósticos pueden modificarse en cuestión de horas debido a los cambios en las condiciones atmosféricas, por lo que recomendó consultar los avisos oficiales para conocer posibles actualizaciones.