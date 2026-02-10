Pronóstico martes 10 de febrero | Día caluroso en Monterrey

La mañana del martes amanece templada y fresca, pero conforme pasa el día las temperaturas aumentan. Te damos recomendaciones para que salgas preparado

Este martes amanecemos con una temperatura de 14 grados, por lo que si sales temprano te recomendamos llevar una chaqueta ligera o suéter. A medida que avance la mañana, el termómetro irá en aumento hasta alcanzar una máxima de 27 grados, ideal para actividades al aire libre o trayectos sin preocupaciones por el frío. ¿Lloverá hoy martes 10 de febrero? El cielo se mantendrá medio nublado, con momentos en los que se abrirán algunos claros. Esto significa que podrías tener periodos con sol moderado, aunque la presencia de nubes se mantendrá la mayor parte del día. No se esperan lluvias, por lo que la jornada será relativamente seca. Recomendaciones para la tarde y noche Al caer la noche, la temperatura descenderá a 20 grados, manteniéndose fresca y agradable. Es un buen momento para salir a caminar o realizar actividades al aire libre sin sentir calor extremo. Aun así, si eres sensible al frío, conviene tener a mano un suéter ligero.