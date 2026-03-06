Pronóstico del tiempo | Viernes 6 de marzo 2026

El pronóstico indica 30 por ciento de probabilidad de precipitación, lo que significa que podrían presentarse lluvias dispersas o chubascos aislados

Monterrey tendrá día caluroso con nubosidad y posible lluvia aislada

El área metropolitana de Monterrey iniciará la jornada con temperatura de 17 grados centígrados, por lo que durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco.

Conforme avance la mañana y la tarde, el termómetro alcanzará una máxima cercana a los 30 grados, mientras que por la noche la temperatura descenderá a alrededor de 24 grados centígrados.

Durante gran parte del día se prevé cielo mayormente nublado, aunque en algunos momentos podría registrarse ligero despeje, principalmente conforme avance la jornada.

Para el viernes, el pronóstico indica 30 por ciento de probabilidad de precipitación, lo que significa que en la región podrían presentarse lluvias dispersas o chubascos aislados, e incluso tormentas puntuales en algunos sectores del área metropolitana.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse al pendiente de las actualizaciones del pronóstico, ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.