Pronóstico del tiempo | Viernes 20 de febrero

Pronostican jornada calurosa y cielo despejado en Monterrey

La zona metropolitana de Monterrey iniciará el día con una temperatura de 19 grados centígrados al amanecer, lo que permitirá un ambiente templado durante las primeras horas de la mañana.

Con el avance del día, el termómetro ascenderá de manera considerable hasta alcanzar una máxima de 34 grados centígrados, mientras que la temperatura que tendremos en la noche será de 25 grados centígrados, por lo que se prevé un ambiente mayormente caluroso.

Las condiciones meteorológicas indican un día muy radiante y completamente despejado, sin presencia de nubosidad y sin probabilidad de lluvia, lo que favorecerá actividades al aire libre, aunque también incrementará la sensación térmica durante las horas de mayor insolación.

Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, así como utilizar protección solar para prevenir afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

El panorama general apunta a una jornada estable, sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo, predominando el cielo despejado y el calor característico de la región.