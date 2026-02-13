Pronóstico del tiempo viernes 13 de febrero - viernes agradable

El pronóstico del tiempo indica un bello amanecer con una temperatura de 16 grados centígrados, en un ambiente que se percibirá muy húmedo desde las primeras horas del viernes. Con el avance de la jornada, se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 29 grados, teniendo así un día un poco cálido pero no fuerte. Mientras que al anochecer el termómetro descenderá a 22 grados centígrados teniendo la sultana del norte una noche sumamente agradable y fresca. A pesar de la humedad que se presentará durante el transcurso del día, se descartan precipitaciones. Se prevé ligera nubosidad en distintos momentos, aunque sin posibilidad de lluvia, la presión atmosférica se mantiene en 1015 milibares, lo que favorecerá condiciones estables en el área metropolitana de Monterrey.