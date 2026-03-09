Pronóstico del tiempo | Lunes 9 de marzo 2026

A lo largo del día predominará el cielo parcialmente soleado, con baja probabilidad de lluvia, por lo que se espera una jornada favorable

El área metropolitana de Monterrey registrará condiciones mayormente estables y temperaturas cálidas durante este lunes 9 de marzo, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Se prevé que la temperatura máxima alcance entre 28 y 30 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima rondará los 15 grados al amanecer, lo que generará un inicio de jornada con ambiente fresco.

A lo largo del día predominará el cielo parcialmente soleado, con baja probabilidad de lluvia, por lo que se espera una jornada favorable para las actividades al aire libre.

Hacia la noche, las temperaturas descenderán de forma gradual hasta los 22 grados centígrados, teniendo la población una noche fresca y sumamente agradable.