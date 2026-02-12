Pronóstico del tiempo jueves 12 de febrero | Clima muy agradable

Por: Masha Kayl 12 Febrero 2026, 04:00

La temperatura disminuirá hasta los 20 grados centígrados, teniendo así un día sumamente agradable sin ningún tipo de descenso extremo

La sultana del norte tendrá para el día jueves un clima sumamente agradable, el jueves amanecerá la ciudad con 17 grados centígrados alcanzando una máxima de 28 grados, generando un ambiente cálido y estable ideal para actividades al aire libre, ejercicio matutino o traslados sin complicaciones por condiciones extremas. Nubosidad ligera y sin lluvias Durante el transcurso del jueves se presentará un poco de nubosidad en el área metropolitana de Monterrey; sin embargo, conforme pase el día esta misma nubosidad desaparecerá por lo que se descarta cualquier posibilidad de precipitación, manteniéndose cielo parcialmente despejado y condiciones secas en toda la región. Noche templada sin cambios bruscos Durante la noche, la temperatura disminuirá hasta los 20 grados centígrados, teniendo así un día sumamente agradable, sin ningún tipo de descenso extremo en la temperatura de Monterrey, de esta forma contaremos con un cierre de jornada templado y cómodo para la población regiomontana.