Pronóstico del clima en Monterrey: miércoles 31 de diciembre

El área metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de 5 grados y aumentará conforme avance la jornada, alcanzando una máxima de 19 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este miércoles 31 de diciembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente despejados.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 5 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 19 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejado; sin embargo, el frío aún segurá presente para

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 12 grados centígrados y los cielos pasen a estar totalmente despejados, proporcionando una noche fresca.

El amanecer se registrará a las 07:28 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:00 horas, lo que nos brindará un total de 10 horas y 32 minutos de luz diurna.