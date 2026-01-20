Pronóstico del clima en Monterrey: martes 20 de enero de 2026

El área metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de 7 grados y aumentará conforme avance la jornada, alcanzando una máxima de 13 grados

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este martes 20 de enero de 2026 con un amanecer frío y cielos nublados y con probabilidad de lluvia presente durante toda la jornada.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 7 grados centígrados, por lo que si sale de casa, extreme precauciones.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 13 grados centígrados y la probabilidad de lluvia aumente.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 12 grados centígrados y el cielo continúe como inició la jornada, por lo que, en caso de salir, mantenerse abrigado y extremar precauciones.

El amanecer se registrará a las 07:29 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:16 horas, lo que nos brindará un total de 10 horas y 47 minutos de luz diurna.