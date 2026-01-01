Pronóstico del clima en Monterrey: jueves 1 de enero de 2026

El área metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de 9 grados y aumentará conforme avance la jornada, alcanzando una máxima de 26 grados

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este 1 de enero de 2026 con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 9 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 26 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejado; sin embargo, el frío aún segurá presente durante la tarde.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 15 grados centígrados y los cielos pasen a estar totalmente despejados, proporcionando una noche fresca.

El amanecer se registrará a las 07:27 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:01 horas, lo que nos brindará un total de 10 horas y 31 minutos de luz diurna.