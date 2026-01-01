Pronóstico del clima en Monterrey: Ambiente fresco y seco

Las temperaturas se recuperan para los siguientes días a medida que el aire cálido del sureste comienza a ganar terreno para la región noreste

Por ahora no se han registrado masas de aire polar continental, esas masas de aires más intensas que generen temperaturas por debajo de los cero grados en la región, pero el comportamiento del aire ártico que tuvimos en los días pasados fue más que suficiente para sentir el invierno.

Vamos a tener días cálidos intercalados durante esta semana; seguimos con condiciones que también son bastante tranquilas, ideales para despedir el 2025.

Le vamos a dar la bienvenida al 2026 con un ambiente frío temprano, aunque por la tarde se haga presente el ambiente más templado.

Las temperaturas se recuperan para los siguientes días a medida que el aire cálido del sureste comienza a ganar terreno para la región noreste. No hay condiciones favorables de precipitación.

Aunque el ambiente cálido se hace presente durante la tarde, las temperaturas frías se van a hacer presentes por las mañanas y por la noche.

La temperatura máxima para este miércoles será de 19 a 20 grados centígrados con ambiente fresco y seco; por la noche, temperatura de 12-13 grados.

Para mañana jueves, mínima de 9 grados, la máxima con un valor de 26 grados centígrados.

El fin de semana, muy temprano, de 15 a 16, los valores máximos de 29 a 30 grados para el viernes, sábado, domingo.

Para la próxima semana, las temperaturas bastante tranquilas y cálidas.

Lo relevante fue el ambiente frío que dejó el paso del sistema frontal que nos vino a acompañar con temperaturas de un solo dígito.