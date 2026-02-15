Pronóstico del clima 14 de febrero | Sol, viento y ¿lluvia?

Revisa cómo estarán las temperaturas, viento y calidad del aire para planear tu día o celebraciones y aproveches este día lleno de amor y amistad

Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, el clima en Nuevo León permitirá realizar planes al aire libre, sin embargo es importante conocer las condiciones meteorológicas para planear celebraciones, reuniones o actividades especiales durante la jornada.

Para este día se pronostica un ambiente mayormente soleado, seco y con presencia de viento en distintas regiones del estado. Además, las condiciones climáticas favorecerán actividades en exteriores, ya que no se esperan precipitaciones, aunque el ambiente será propicio para convivencias y reuniones propias de la fecha.

¿Cómo será el clima durante la mañana?

Durante las primeras horas del día se registra un ambiente parcialmente soleado y brumoso, con una temperatura cercana a los 17 grados centígrados. Estas condiciones pueden generar ligera reducción en la visibilidad, principalmente en zonas urbanas y avenidas de alta circulación.

El panorama climático matutino se mantiene estable y sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá realizar actividades desde temprano con condiciones favorables.

Temperaturas máximas y condiciones previstas por la tarde

Para el transcurso de la tarde se anticipa un aumento considerable en la temperatura, alcanzando hasta los 31 grados centígrados. El ambiente será soleado, seco y con presencia de viento, factores que podrían generar una mayor sensación térmica en áreas urbanizadas.

Las condiciones serán adecuadas para actividades al aire libre, reuniones y celebraciones propias del Día de San Valentín, ya que el pronóstico mantiene estabilidad atmosférica durante la mayor parte del día.

Clima nocturno y cambios en la temperatura

Durante la noche se espera un descenso moderado en los valores térmicos, con temperaturas aproximadas de 24 grados centígrados. El cielo presentará algunas nubes y viento, manteniéndose sin probabilidades de precipitación en la mayor parte del territorio estatal.

El ambiente templado favorecerá actividades nocturnas, especialmente reuniones sociales y eventos relacionados con la celebración del 14 de febrero.

Pronóstico extendido para Nuevo León

¿Qué implica una calidad del aire aceptable?

En el área metropolitana de Nuevo León y municipios cercanos se reporta una calidad del aire aceptable. Este nivel indica que los contaminantes se mantienen dentro de parámetros que representan un riesgo moderado para grupos sensibles como menores de edad, adultos mayores o personas con padecimientos respiratorios.

Para la población en general, estas condiciones permiten realizar actividades al aire libre sin restricciones importantes. Sin embargo, se recomienda a los grupos vulnerables moderar esfuerzos físicos prolongados en exteriores y mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones ambientales.

Las estaciones de monitoreo distribuidas en la zona metropolitana permiten evaluar de forma constante los niveles de contaminantes atmosféricos, facilitando el seguimiento de la calidad del aire y su impacto en la salud pública.