Pronóstico de lluvia para este fin de semana en Monterrey

Durante este fin de semana se eleva la probabilidad de lluvia en la metrópoli regia debido a la llegada de un frente frío

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; así como cielo medio nublado con lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas; y sin lluvia en Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío en zonas altas de San Luis Potosí y Aguascalientes, muy frío en zonas serranas de Zacatecas y gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y cálido en Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango y Nuevo León; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas, y rachas de 30 a 50 km/h en San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 39 se desplazará sobre el noroeste y norte del país; interaccionando con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca, sobre el noreste de la República Mexicana, propiciando descenso de la temperatura; lluvias y chubascos en dichas regiones.

Además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la región mencionada y en Yucatán; así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México hacia el centro, oriente y sur del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).