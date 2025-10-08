Pronóstico de lluvia fuerte en la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 07 Octubre 2025, 14:20 Compartir

Clima en Monterrey con condiciones de cielo nublado y probabilidad de lluvia fuerte a partir de esta tarde en la zona metropolitana de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados para esta jornada de martes, en donde aumenta el porcentaje de probabilidad de lluvia. En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y San Luis Potosí, y fuertes en Zacatecas y Nuevo León; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, frio con bancos de niebla o neblina en sierras de la región, y con temperaturas menores a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.