Pronóstico con Bibi Bianco: Tiempo cálido este fin de semana

Clima en Monterrey con ambiente cálido para sábado y domingo en donde la temperatura mínima será de 22 grados y máxima de 33 grados en promedio

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Nuevo León.- Para este arranque de fin semana se espera una temperatura máxima de 33 grados con cielo mayormente despejado.

Durante el sábado prevalece el ambiente caluroso con mínima de 22 grados y máxima de 32 grados, mientras que para el domingo se incrementa la humedad y la probabilidad de lluvia en la zona metropolitana de Monterrey.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero (noroeste y este), Morelos (norte y sur), Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), e iniciará en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Guanajuato (noreste, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste) y Tlaxcala (este).

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas.

Otro canal de baja presión en el interior del país, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco y Michoacán.

Por último, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, continuará generando rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.