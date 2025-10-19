Pronostican temperaturas cálidas para este sábado

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Ambiental, la calidad del aire se reporta como regular debido a que al menos una estación se encuentra en anaranjado

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Nuevo León, las condiciones meteorológicas para este sábado se mantendrán cálidas para el resto del día.

Durante las primeras horas se pronosticó un cielo parcialmente soleado con temperaturas mínimas de hasta 21° centígrados.

Por la tarde, se prevé que el termómetro alcance los 34° centígrados con una probabilidad de lluvia del 10%, mientras que por la noche, la temperatura podrá descender hasta los 24° centígrados con un cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León con corte de las 10:00 horas, la calidad del aire se mantiene en regular debido a que solo 8 de las 15 estaciones distribuidas por el área metropolitana se encuentran en verde.

En tanto, las estaciones de García Noroeste 2, García Noroeste 3, Escobedo, Santa Catarina Suroeste, San Nicolás Norte 2 y Juárez Sureste 2, reflejan una calidad aceptable del aire, con riesgo moderado.

Sin embargo, se destaca que la estación de San Nicolás Noreste se encuentra en color anaranjado, lo que se interpreta como una mala calidad del aire con un riesgo alto para la salud.

Por lo que se insta a la ciudadanía a mantenerse actualizado por las vías de comunicación de las dependencias conforme transcurra el día.

Esta información es brindada en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.