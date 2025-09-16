Pronostican posibles chubascos para este domingo

Las temperaturas se pronostican con una máxima de 31 grados centígrados durante la tarde para descender hasta 23 en la noche

Protección Civil de Nuevo León informó que las condiciones meteorológicas para el estado se mantienen estables.

En esta mañana, se mostró el cielo parcialmente soleado y bochornoso con una temperatura de 21 grados centígrados.

Mientras que durante la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormenta ocasional con 31 grados.

Para finalizar la jornada, se espera que las condiciones prevalezcan en tanto la temperatura desciende hasta los 23 grados centígrados.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Ambiental, las condiciones del aire se mantiene en Buena, debido a que las 15 estaciones distribuidas en el Área Metropolitana se encuentran en verde. Según el reporte con corte de las 8:00 horas.