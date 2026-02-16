Pronostican para este domingo día soleado y ambiente seco en NL

El pronóstico meteorológico para este día en Nuevo León indica condiciones mayormente estables, con cielo despejado a parcialmente soleado y ambiente seco durante gran parte de la jornada.
Mañana fresca y con cielo parcial
Durante las primeras horas del día se espera un cielo parcialmente soleado y condiciones secas, con una temperatura aproximada de 16 grados, lo que brindará un ambiente fresco para el inicio de actividades.
Tarde cálida y soleada
Por la tarde, el termómetro alcanzará los 29 grados, con cielo mayormente soleado. Se prevé un ambiente cálido, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol.
Noche despejada
Para la noche, el cielo permanecerá despejado con algunas nubes y una temperatura cercana a los 19 grados, generando condiciones agradables.
Calidad del aire aceptable
En cuanto a la calidad del aire, las autoridades reportan niveles aceptables, lo que permite realizar actividades al aire libre sin mayores riesgos para la población en general.