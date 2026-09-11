Pronostican lluvias intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa

Inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, propiciarán lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa para este jueves

Durante este jueves, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, propiciarán lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa; lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Durango, además de chubascos en Baja California.

Por otra parte, canales de baja presión al interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, así como el desplazamiento de las ondas tropicales número 37 y 38 sobre el occidente y el sureste del territorio nacional, respectivamente; ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en los estados del occidente y centro de México.

Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados de la Mesa del Norte; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Pronóstico para la Mesa del Norte

Por la mañana, ambiente fresco en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, templado a cálido en zonas de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León.

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (oeste y suroeste), lluvias puntuales muy fuertes en Durango (noroeste y oeste) y lluvias fuertes en Zacatecas (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur) y Aguascalientes.

Viento del este y noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.