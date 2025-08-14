Pronostican lluvias fuertes y granizo en gran parte del país

Se prevé lluvias fuertes a intensas, granizo y descargas eléctricas en gran parte del país esta semana, con riesgo de inundaciones y deslaves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante el resto de la semana, persistirá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional.

Estas condiciones serán provocadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, el paso de las ondas tropicales 21 y 22, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y vaguadas en altura.

La autoridad advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En el norte y noreste, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con la onda tropical número 21 y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y granizo en el occidente y centro del país.

Por su parte, la onda tropical número 22 avanzará sobre la península de Yucatán, asociada a una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el suroeste del mar Caribe, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la región.