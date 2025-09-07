Pronostican lluvias durante la tarde por frente frío

Lluvias fuertes acompañadas de tormenta eléctrica son las probabilidades que se tienen para este sábado en el Área Metropolitana

Protección Civil Nuevo León informa la llegada de un frente frío a la entidad.

La interacción de un canal de baja presión sobre el norte del país, junto con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes a las 13:00 horas.

Estas precipitaciones cuentan con probabilidad de tormenta eléctrica y se encontrarán presentes en la Zona Metropolitana de Monterrey, así como de la región montañosa, citrícola, sur, oriente y norte.

Estos municipios son los que cuentan con la probabilidad de lluvia:

- Monterrey

- ⁠San Nicolás

- ⁠García

- ⁠San Pedro

- ⁠Santa Catarina

- ⁠Escobedo

- ⁠Apodaca

- ⁠Pesquería

- ⁠Salinas Victoria

- ⁠Cienega de Flores

- ⁠Marín

- ⁠El Carmen

- ⁠Abasolo

- ⁠Hidalgo

- ⁠General Bravo

- ⁠China

- ⁠Anahuac

- ⁠Sabinas Hidalgo

- ⁠Villaldama

- ⁠Santiago

- ⁠Allende

- ⁠Montemorelos

- ⁠Hualahuises

- ⁠Linares

- ⁠Juárez

- ⁠Cadereyta

- ⁠Guadalupe

Protección Civil del Estado continuará con el monitoreo constante para ofrecer las actualizaciones correspondientes.

Se insta a la ciudadanía a tomar sus precauciones y mantenerse informado durante las próximas horas.