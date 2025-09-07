Info 7 Logo
Pronostican lluvias durante la tarde por frente frío

Por: Diana Leyva

06 Septiembre 2025, 10:47

Lluvias fuertes acompañadas de tormenta eléctrica son las probabilidades que se tienen para este sábado en el Área Metropolitana

Protección Civil Nuevo León informa la llegada de un frente frío a la entidad.

La interacción de un canal de baja presión sobre el norte del país, junto con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes a las 13:00 horas. 

Estas precipitaciones cuentan con probabilidad de tormenta eléctrica y se encontrarán presentes en la Zona Metropolitana de Monterrey, así como de la región montañosa, citrícola, sur, oriente y norte.

Estos municipios son los que cuentan con la probabilidad de lluvia:

- Monterrey
- ⁠San Nicolás
- ⁠García 
- ⁠San Pedro
- ⁠Santa Catarina
- ⁠Escobedo
- ⁠Apodaca
- ⁠Pesquería
- ⁠Salinas Victoria 
- ⁠Cienega de Flores
- ⁠Marín
- ⁠El Carmen
- ⁠Abasolo 
- ⁠Hidalgo 
- ⁠General Bravo
- ⁠China
- ⁠Anahuac
- ⁠Sabinas Hidalgo
- ⁠Villaldama 
- ⁠Santiago
- ⁠Allende
- ⁠Montemorelos
- ⁠Hualahuises
- ⁠Linares
- ⁠Juárez
- ⁠Cadereyta
- ⁠Guadalupe

Protección Civil del Estado continuará con el monitoreo constante para ofrecer las actualizaciones correspondientes.

Se insta a la ciudadanía a tomar sus precauciones y mantenerse informado durante las próximas horas.

