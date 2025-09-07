Pronostican lluvias durante la tarde por frente frío

Protección Civil Nuevo León informa la llegada de un frente frío a la entidad.
La interacción de un canal de baja presión sobre el norte del país, junto con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes a las 13:00 horas.
Estas precipitaciones cuentan con probabilidad de tormenta eléctrica y se encontrarán presentes en la Zona Metropolitana de Monterrey, así como de la región montañosa, citrícola, sur, oriente y norte.
Estos municipios son los que cuentan con la probabilidad de lluvia:
- Monterrey
- San Nicolás
- García
- San Pedro
- Santa Catarina
- Escobedo
- Apodaca
- Pesquería
- Salinas Victoria
- Cienega de Flores
- Marín
- El Carmen
- Abasolo
- Hidalgo
- General Bravo
- China
- Anahuac
- Sabinas Hidalgo
- Villaldama
- Santiago
- Allende
- Montemorelos
- Hualahuises
- Linares
- Juárez
- Cadereyta
- Guadalupe
Protección Civil del Estado continuará con el monitoreo constante para ofrecer las actualizaciones correspondientes.
Se insta a la ciudadanía a tomar sus precauciones y mantenerse informado durante las próximas horas.