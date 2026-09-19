Pronostican lluvia intensa en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas

Vaguada en niveles altos de la atmósfera y una masa de aire frío sobre el golfo de México, originarán lluvias en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

Durante este viernes, un canal de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una masa de aire frío sobre el golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; al final del día, la masa de aire frío se desplazará hacia el noreste del golfo de México y dejará de afectar al país.

Simultáneamente, canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

Por otra parte, el monzón mexicano y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, además de inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en Sonora.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste) y Sinaloa (centro y sur).