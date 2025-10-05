Pronostican hasta 31° C durante la tarde del sábado

Personal de Protección Civil informó que para este sábado, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante la jornada del fin de semana.
Durante la mañana, el termómetro amanecerá marcando 19° centrígrados acompañado de un cielo parcialmente soleado.
Mientras que por la tarde, el cielo estará despejado con una sensación de calor cuando la temperatura supere los 31° C.
Será hasta la jornada nocturna cuando se presenta una posible precipitación ocasional en algunas áreas de la zona metropolitana, debido a que se cuenta con una probabilidad de 30% de lluvia.
De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León, la calidad del aire se mantiene en buena con el corte de las 7:00 horas.
Las 15 estaciones de monitoreo distribuidas por la zona metropolitana se encuentran en color "verde", lo que representa una buena calidad del aire.
Es por ello, que las autoridades instan a la ciudadanía a realizar actividades al aire libre, debido a que las condiciones ambientales lo permiten.
Esta información fue monitoreada por personal de Protección Civil, Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, por lo que se sugiere que se mantenga al tanto ante cualquier actualización durante las próximas horas.