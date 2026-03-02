Pronostican este domingo en NL tarde soleada y ambiente cálido

Este domingo hay condiciones meteorológicas variables, con presencia de neblina por la mañana, ambiente cálido por la tarde y cielo despejado en la noche

El estado de Nuevo León registrará este domingo condiciones meteorológicas variables, con presencia de neblina por la mañana, ambiente cálido por la tarde y cielo despejado durante la noche, de acuerdo con el pronóstico difundido por autoridades.

Mañana con nubosidad y neblina

Durante las primeras horas del día se espera un cielo mayormente nublado, acompañado de bancos de neblina y una temperatura cercana a los 18 grados, por lo que se recomienda conducir con precaución en zonas con visibilidad reducida.

Tarde soleada y brumosa

Para la tarde, las condiciones cambiarán hacia un ambiente soleado y brumoso, con un incremento importante en la temperatura que alcanzará los 30 grados.

Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección solar, especialmente en actividades al aire libre.

Noche despejada

Al caer la noche, el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura aproximada de 24 grados, con condiciones estables en la mayor parte del estado.

Calidad del aire se mantiene aceptable

En materia ambiental, las autoridades informaron que la calidad del aire se reporta como Aceptable durante este domingo en Nuevo León.