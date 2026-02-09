Pronostican día soleado y seco para este domingo en Nuevo León

Las autoridades compartieron el pronóstico de condiciones meteorológicas para el estado de Nuevo León, donde se prevé un día mayormente soleado y con ambiente seco.
Mañana fresca y brumosa
Durante la mañana, el cielo se mantendrá soleado y con presencia de bruma, registrando una temperatura mínima de 12 grados.
Tarde cálida
Para la tarde, se espera un ambiente soleado y seco, con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados.
Noche templada
En el transcurso de la noche, las condiciones serán parcialmente soleadas y secas, con una temperatura estimada de 16 grados.
Calidad del aire
En cuanto a la calidad del aire, se reporta como Aceptable durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche mejorará a nivel Buena.