Pronostican día caluroso en NL con calidad del aire favorable

Protección Civil emitió el pronóstico del clima para el estado, advirtiendo de temperaturas elevadas durante la tarde, pero con condiciones generales estables

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León emitió este sábado el pronóstico del clima para el estado, advirtiendo de temperaturas elevadas durante la tarde, pero con condiciones generales estables.

La jornada inició con un cielo parcialmente soleado y una temperatura de 23 grados Celsius. Sin embargo, se espera que durante la tarde se intensifique el calor, alcanzando los 37 grados bajo un cielo mayormente despejado.

Para la noche, el termómetro descenderá ligeramente a 28 grados, acompañado de vientos moderados y algunas formaciones nubosas.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades informaron que se mantiene en niveles "Buenos", lo que representa condiciones favorables para la salud de la población.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.