Pronostican clima soleado para Monterrey este viernes

Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicará alrededor de los 15 grados centígrados, lo que permitirá un inicio de jornada con clima templado

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El pronóstico del tiempo para este viernes 13 de marzo en la ciudad de Monterrey indica que se esperan condiciones estables y cielo completamente despejado durante gran parte del día, sin probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la jornada iniciará con un ambiente fresco durante la mañana, mientras que conforme avance el día se registrará un aumento gradual en la temperatura.

Temperatura máxima llegará a los 29 grados

Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicará alrededor de los 15 grados centígrados, lo que permitirá un inicio de jornada con clima templado.

Con el paso de las horas y la presencia de cielo despejado y sol predominante, se prevé que el termómetro alcance una temperatura máxima cercana a los 29 grados centígrados durante la tarde.

Para el anochecer, las condiciones volverán a ser más frescas, con una disminución de la temperatura hasta los 21 grados centígrados, manteniéndose el cielo mayormente despejado.

Fin de semana con aumento en el calor

Las condiciones de tiempo estable y sin lluvias continuarán durante el fin de semana en la zona metropolitana de Monterrey.

Para el sábado se espera un incremento en las temperaturas, con una máxima de 33 grados centígrados, mientras que para el domingo el calor podría intensificarse aún más.

De acuerdo con el pronóstico, ese día el termómetro podría alcanzar hasta los 38 grados centígrados, por lo que se prevé un ambiente considerablemente caluroso en la región.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones ante el incremento de las temperaturas previsto para el cierre de la semana.