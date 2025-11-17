Pronostican clima cálido con máxima de 31°C para este domingo

Se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan calurosas hasta la noche, con una mínima de aproximadamente 22° centígrados

Protección Civil de Nuevo León informó que las condiciones meteorológicas se mantendrán cálidas para esta jornada dominical.

Durante las primeras horas de este domingo, el valor de la temperatura se registró como mínima de 15° centígrados, acompañado de un cielo parcialmente soleado y fresco.

Para la tarde, el termómetro podrá incrementar hasta los 31° centígrados, lo que provocará que la sensación térmica se sienta calurosa. Mientras que en la noche, la nubosidad se hará presente con un descenso en la temperatura de 22° centígrados.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental con corte de las 08:00 horas, la calidad del aire para el Área Metropolitana se considera como aceptable, debido a que solo cinco de las 15 estaciones de monitoreo se encuentran en color verde.

Calidad Mala: Escobedo, Juárez, San Nicolás Norte 2 y San Nicolás Noreste.

Calidad Aceptable: García Noreste 2, García Noreste 3, Santa Catarina, San Pedro, Apodaca, Pesquería

Calidad Buena: Monterrey Noroeste, Monterrey Centro, Monterrey Sur, Guadalupe y Cadereyta Jiménez

Para los siguientes días, las condiciones se mantendrán con temperaturas superiores a los 30° centígrados, mientras que la mínima rondará entre los 15° y los 20° centígrados.

Esta información es proporcionada por Protección Civil, tras un monitoreo realizado en conjunto con Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua.