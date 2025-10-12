Pronostican clima cálido acompañado de nubosidad para este sábado

Se espera que la termómetro alcance los 28° centígrados en este fin de semana, acompañado de una buena calidad del aire

Las condiciones meteorológicas para este sábado se mantienen cálidas con una máxima de 28° centígrados.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Nuevo León, durante la mañana se espera que el cielo se encuentre parcialmente soleado con una mínima de 20° centígrados.

Horas más tarde, se espera que la temperatura ascienda hasta los 28° centígrados, con vientos de hasta 35 km/.

Mientras que en la noche, se espera que el cielo permenezca parcialmente nublado con una mínima de 23 grados.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León se informa que 12 de las 15 estaciones reflejan una buena calidad del aire, al encontrar su color en verde.

En tanto, las condiciones ambientales para los municipios de García , Juárez y San Pedro se encuentran en aceptable, debido a que muestran sus semáforos en color amarillo.

Para los siguientes días se espera que las condiciones permanezcan cálidad en la entidad, con máximas de 28° centígrados y mínimas de 19°

En tanto, personal de Protección Civil, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua se encuentran actualizando la información, por lo que se insta a la ciudadanía a mantenerse actualizada sobre las posibles modificaciones en las próximas horas.