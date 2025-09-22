Pronostican cielo parcialmente soleado para este domingo

Autoridades informaron que las condiciones climatológicas son favorables para realizar actividades al aire libre en la zona metropolitana

Protección Civil de Nuevo León compartió el pronóstica que predominara las condiciones climatológicas en este domingo.

Afirmó que para la mañana, se tendrá el cielo parcialmente nublado acompañado con neblina tras registrar una temperatura de 21° C.

Durante la tarde, se registrarán temperaturas de hasta 31° C con el cielo parcialmente soleado. Mientras que en la noche, el termómetro descenderá hasta los 25° C.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 8:00 horas, la calidad del aire se mantiene en buena.

Los 15 semáforos distrubuidos por distintos puntos del Área Metropolitana, incluido Cadereyta y García, se encuentran en color verde, lo que refleja una buena calidad del aire con riesgo bajo para la población.

Se insta a la ciudadanía a que realicen actividades al aire libre, además de que se mantengan actualizados por medio de las redes de las instituciones como PC Nuevo León, Conagua y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado.