Pronostican cielo parcialmente soleado con 30°C para este sábado

Para los primeros días de este año, se pronostican condiciones cálidas con temperaturas máximas que oscilan entre los 25° y 28° centígrados

Cielo parcialmente soleado y con una temperatura máxima de 30° centígrados son las condiciones pronosticadas para este sábado, en el Área Metropolitana.

Este es el pronóstico para este sábado

Para la mañana se registraron temperaturas mínimas de 16° centígrados con un cielo parcialmente soleado.

En la tarde, se estima que el termómetro ascienda hasta los 30° centígrados, mientras que para la noche, el panorama podría ser despejado con una temperatura de 18° centígrados.

Pronostican temperaturas cálidas para la próxima semana

Para los primeros días de este año 2026, se pronostican condiciones cálidas con temperaturas máximas que oscilan entre los 25° y 28° centígrados.

Aunque se prevén vientos de hasta 20 km/h, no se cuentan con probabilidad de precipitación para el pronostico del día miércoles.

Área Metropolitana amanece con buena calidad del aire

Los resultados obtenidos por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Nuevo León con corte de las 08:00 horas mostraron que la calidad del aire en el Área Metropolitana se mantiene en buena.

Por medio de la imagen de monitoreo se observa que 13 de las 15 estaciones se mantienen en color verde, lo que significa que se encuentra en buena calidad.

Mientras que las estaciones de San Nicolás Noreste y Juárez, se reflejan con una calidad aceptable.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas y ambientales se encuentran a cargo de Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, quienes instan a que