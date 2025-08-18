Info 7 Logo
Pronostican chubascos y tormentas para este sábado en Nuevo León

Por: Esmeralda Valdez

16 Agosto 2025, 07:28

En este sábado 16 de agosto, se prevén posibles chubascos y tormentas durante la tarde y noche en diversas zonas del estado

Protección Civil de Nuevo León informó el pronóstico del clima para este sábado 16 de agosto de 2025, advirtiendo sobre posibles chubascos y tormentas durante la tarde y noche en diversas zonas del estado.

La jornada inició con cielo parcialmente soleado y una temperatura de 25 grados centígrados. Para la tarde, se esperan condiciones similares, aunque se prevén chubascos y tormentas ocasionales con una máxima de 35 grados. Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias intermitentes y una temperatura de 26 grados.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades señalaron que este sábado se mantiene en niveles buenos, lo cual es favorable para la población en general.

Protección Civil recordó que es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones para prevenir incidentes durante lluvias o tormentas.

