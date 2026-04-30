Probables chubascos y caída de granizo en zonas de Nuevo León

Por: Carolina Sifuentes 29 Abril 2026, 13:56 Compartir

Durante la tarde del miércoles se pronostica la posibilidad de chubascos y ráfagas de viento, en algunos municipios de Nuevo León

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Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctrica y posible caída de granizo en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste), las cuales podrían generar encharcamientos; así como lluvias aisladas en Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Durango y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente de fresco a templado en la región y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur) y Durango (noroeste, centro y sur). Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte) y Nuevo León (norte), además de rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras en zonas de Zacatecas y Aguascalientes.