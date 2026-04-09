Probabilidad de lluvia ocasional este miércoles en Monterrey

Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 24 grados por la tarde y de 19 grados por la noche con probables lloviznas

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Durante el transcurso del día, en la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío con bancos de niebla en sierras de la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila y San Luis Potosí. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 en San Luis Potosí; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, acompañadas con posibles tolvaneras en Durango, Zacatecas y Aguascalientes; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León, y con posibles tolvaneras en Chihuahua.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 43, con características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, propiciará chubascos en Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán.

A su vez, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas; y lluvias con chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Puebla (suroeste).