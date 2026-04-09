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Clima

Probabilidad de lluvia ocasional este miércoles en Monterrey

Por: Carolina Sifuentes

08 Abril 2026, 13:07

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Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 24 grados por la tarde y de 19 grados por la noche con probables lloviznas

Durante el transcurso del día, en la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío con bancos de niebla en sierras de la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila y San Luis Potosí. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 en San Luis Potosí; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, acompañadas con posibles tolvaneras en Durango, Zacatecas y Aguascalientes; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León, y con posibles tolvaneras en Chihuahua.

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Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 43, con características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, propiciará chubascos en Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán.

A su vez, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas; y lluvias con chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Puebla (suroeste).

 

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