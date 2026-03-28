Probabilidad de lluvia ocasional este fin de semana en Monterrey

A partir de este sábado se presentará un descenso en las condiciones climáticas en la metrópoli regia que estará acompañado de lluvias

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En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado. Probabilidad de intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Chihuahua y Durango, sin lluvias en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente cálido en Aguascalientes, y caluroso en el resto de la región.

Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, y con rachas de 50 a 70 km/h en Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, se pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal (número 42) al norte de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originará lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

La masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h sobre entidades del norte del territorio nacional.

Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.