Probabilidad de lluvia en zonas serranas de Nuevo León

Por: Carolina Sifuentes 31 Marzo 2026, 14:22 Compartir

Clima en Monterrey con temperatura máxima por la tarde de 31 grados, mientras que por la noche se esperan 23 grados con probabilidad de lluvia en la sierra

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados por la tarde con cielo parcialmente despejado y probabilidad de lluvia en zona serranas. Pronóstico meteorológico general Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el occidente de la mesa central, y con tendencia a disiparse en el transcurso del día; una vaguada en altura sobre el centro y noreste de la República Mexicana, ambos en interacción con una línea seca en el norte de Coahuila y Chihuahua; canales de baja presión en el interior del país; la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes en el noreste, este centro y sur de México con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, con posible caída de granizo. Durante la mañana, se pronostica la caída de aguanieve, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país. (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).