Probabilidad de chubasco y viento continúa para metrópoli regia

La posibilidad de chubascos en zonas de Nuevo León continúa para esta jornada de martes, en donde prevalecerá la onda de calor

Para esta jornada de martes se espera una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 35 grados en Monterrey con probabilidad de chubasco y presencia de viento.

Pronóstico Meteorológico General

El monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Por otra parte, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país; además de la onda tropical número 37 que se desplazará sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guanajuato (sur y sureste), así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Pronóstico para la Mesa del Norte

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este) y Aguascalientes, así como chubascos en Coahuila y Nuevo León; todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.