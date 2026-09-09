Probabilidad de chubasco y viento continúa para metrópoli regia

Para esta jornada de martes se espera una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 35 grados en Monterrey con probabilidad de chubasco y presencia de viento.
Pronóstico Meteorológico General
El monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Por otra parte, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país; además de la onda tropical número 37 que se desplazará sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guanajuato (sur y sureste), así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.
El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).
Pronóstico para la Mesa del Norte
Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este) y Aguascalientes, así como chubascos en Coahuila y Nuevo León; todas las lluvias con descargas eléctricas.
Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.