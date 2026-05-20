Probabilidad de chubasco para este martes en Nuevo León

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de martes en donde la probabilidad de de lluvias puntuales estará presente

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Para este martes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (centro y suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte, sur y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo.

Por otra parte, una línea seca en el norte del territorio mexicano, un canal de baja presión en el noreste del país, inestabilidad atmosférica, la aproximación de un sistema frontal al norte de México y la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y tolvaneras en dichas regiones, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Simultáneamente, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Finalmente, se prevé la aproximación de una onda tropical al sureste mexicano.