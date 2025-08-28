Probabilidad de chubasco aislado este miércoles en Monterrey

Para esta jornada de miércoles en la zona metropolitana de Monterrey se espera una temperatura máxima de 33 grados con ambiente bochornoso

Condiciones de cielo parcialmente despejado y temperatura máxima de 33 grados se espera para el resto de la jornada de miércoles en Monterrey, con probabilidad de chubascos aislados.

Para la Mesa del Norte, durante esta tarde, se pronostica un ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí.

Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en el suroeste de Chihuahua; puntuales muy fuertes en Durango; y puntuales fuertes en San Luis Potosí, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.

Además de intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua y Durango.