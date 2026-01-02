Primera semana del año con altas temperaturas en Nuevo León

El aire cálido proveniente del Mar Caribe irá ganando terreno, dejando días tranquilos, secos y con nubosidad parcial en la región.

Las bajas temperaturas comienzan a relajarse y el ambiente se siente mucho más agradable, ideal para salir y disfrutar al aire libre. El aire cálido proveniente del Mar Caribe irá ganando terreno, dejando días tranquilos, secos y con nubosidad parcial en la región.

Para este día se espera un ambiente templado, con temperaturas máximas cercanas a los 26 grados. Durante la noche, el termómetro descenderá ligeramente, con valores de entre 18 y 19 grados, manteniendo condiciones frescas y de poca nubosidad.

De cara al fin de semana, el panorama continúa estable. Las mañanas serán frescas y las tardes más cálidas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 29 y 30 grados. En general, el tiempo será favorable para realizar actividades al exterior.

En gran parte de Nuevo León, se mantendrá la nubosidad parcial y temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados, sin cambios significativos.

Esté al pendiente de las actualizaciones del pronóstico, porque aquí le seguiremos informando si se presenta cualquier cambio en las condiciones del tiempo.