Prevén tormentas y descenso de temperatura en Monterrey

La entrada de un nuevo sistema frontal traerá cambios bruscos en el pronóstico de hoy. Conócelo completo aquí y toma precauciones.

El clima en Monterrey para este sábado inicia con condiciones parcialmente nubladas y neblina, además de una temperatura de 22 grados, generando un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Con el paso del tiempo, se anticipa un incremento en la nubosidad y un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

¿Cómo estará el clima en Monterrey durante la tarde?

Para la tarde, se espera un cielo mayormente nublado, acompañado de chubascos y tormenta. La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 26 grados, con posibilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Estas condiciones podrían afectar actividades al aire libre.

¿Qué condiciones se esperan por la noche en Monterrey?

Durante la noche, el pronóstico indica cielo nublado, lluvia continua y tormenta eléctrica. Además, se prevé la llegada de viento del norte, lo que provocará un descenso en la temperatura hasta los 15 grados, generando un ambiente más frío.

¿Cómo es la calidad del aire hoy en Monterrey?

La calidad del aire se mantiene en nivel Bueno durante este día, lo que representa un bajo riesgo para la salud. Esto permite realizar actividades al aire libre sin restricciones para la mayoría de la población.

Recomendaciones ante el clima de hoy

Se recomienda tomar precauciones ante los cambios en el clima: