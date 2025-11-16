Prevén temperaturas máximas de 30° centígrados para este sábado

Se pronostican temperaturas cálidas sin probabilidades de lluvia, donde el cielo se mostrará parcialmente nublado para el resto de la semana

Protección Civil Nuevo León informó que las condiciones meteorológicas se mantendrán templadas durante la jornada sabatina.

Al amanecer se registró una temperatura mínima de 16° centígrados, acompañado de neblina y un cielo parcialmente soleado.

Para la tarde se espera que el termómetro alcance los 30° centígrados con un cielo soleado y brumoso. Mientras que por la noche, se pronostica un cielo nublado con una temperatura mínima de 21° centígrados.

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León registró una calidad "Aceptable" del aire, debido a que la estación de Santa Catarina se encuentra en color anaranjado, es decir, con una mala calidad. En tanto, 7 de las 15 estaciones reflejan un color amarillo, lo que es considerado como calidad aceptable. Mientras que el resto de los artefactos de monitoreo se encuentran en color verde.

Para los próximos días, se pronostican temperaturas cálidas sin probabilidades de lluvia, donde el cielo se mostrará parcialmente nublado para el resto de la semana.

Esta información es resultado del monitoreo actualizado por parte de la corporación, en un trabajo conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.