Prevén temperaturas de hasta 8°C ante llegada de frente frío a NL

Protección Civil de Nuevo León informó que será este domingo cuando el frente frío número 13 llegue a la entidad, lo que generará un importante descenso en la temperatura para la próxima semana.
A través del Servicio Meteorológico Nacional se detalló que, el sistema estará acompañado de viento fuerte con masa de aire ártica, cuyas rachas oscilarán entre los 60 a 80 km/h, lo que provocará posibles precipitaciones en algunas regiones del Estado.
Se espera un ambiente frío y fresco durante los próximos días con temperaturas gélidas en zona sur y montañosas, así como fresco a caluroso en el resto del estado.
A pesar de que se pronostica que ingrese por la zona norte desde la tarde del domingo, se esperan temperaturas de un dígito durante la jornada nocturna del lunes y matutina del martes.
Recomendaciones ante llegada de frente frío
Protección Civil del Estado emitió las siguientes recomendaciones a la ciudadanía previo a la llegada de estas condiciones gélidas a la entidad:
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Poner mayor atención a adultos mayores y niños
- Evitar uso de anafres en casa
- Abrigarse al exponerse a las bajas temperaturas