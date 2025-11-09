Prevén temperaturas de hasta 8°C ante llegada de frente frío a NL

Estiman que el termómetro llegue a marcar un dígito a partir del lunes, por lo que las autoridades instan a la ciudadanía a monitorear las actualizaciones

Protección Civil de Nuevo León informó que será este domingo cuando el frente frío número 13 llegue a la entidad, lo que generará un importante descenso en la temperatura para la próxima semana.

A través del Servicio Meteorológico Nacional se detalló que, el sistema estará acompañado de viento fuerte con masa de aire ártica, cuyas rachas oscilarán entre los 60 a 80 km/h, lo que provocará posibles precipitaciones en algunas regiones del Estado.

Se espera un ambiente frío y fresco durante los próximos días con temperaturas gélidas en zona sur y montañosas, así como fresco a caluroso en el resto del estado.

A pesar de que se pronostica que ingrese por la zona norte desde la tarde del domingo, se esperan temperaturas de un dígito durante la jornada nocturna del lunes y matutina del martes.

Recomendaciones ante llegada de frente frío

Protección Civil del Estado emitió las siguientes recomendaciones a la ciudadanía previo a la llegada de estas condiciones gélidas a la entidad: